الشبكة السورية: مقتل 125 مدنياً في مايو

إسطنبول / محمد مستو/ الخليج 365

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين، مقتل 125 مدنياً بالبلاد بينهم 26 طفلاً و6 نساء في مايو/أيار الماضي.

وأوضحت الشبكة في تقرير اطلع عليه مراسل الخليج 365، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مسؤولة عن مقتل 10 مدنيين من هذا العدد المذكور خلال الشهر الماضي، فيما قتلت القوات الروسية مدني واحد.

Advertisements

بينما تتحمل منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية المسؤولية عن مقتل 7 مدنيين في الشهر ذاته، فيما قتل 48 برصاص مجهولين، وفق التقرير.

وبين التقرير أن 55 شخصا من هؤلاء قتلوا في تفجيرات لم تتمكن الشبكة من تحديد مرتكبيها، فيما قتل 4 مدنيين بألغام مجهولة المصدر.

وبذلك يرتفع عدد القتلى المدنيين منذ مطلع العام الجاري إلى 910 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.