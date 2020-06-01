أطباء بلا حدود: نفاد أسرة علاج "كورونا" بعدن اليمنية

علي عويضة/ الخليج 365

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، الإثنين، إنه تم نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في ‎عدن جنوبي اليمن.

وأضافت المنظمة في تغريدات على تويتر، أن نفاد السعة السريرية جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حالات ‎كوفيد19 المشتبه فيها والمؤكدة في عدن.

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وكانت المنظمة تدير منذ الأسبوع الثاني من مايو/أيار الماضي، مركز علاج كورونا في مستشفى "الأمل" بمدينة البريقة غربي محافظة عدن، وهو المقصود بنفاد سعته السريرية لأنه الوحيد الذي كان مخصصا لعلاج الفيروس حتى صباح الإثنين.

غير أن المنظمة قالت في تغريداتها، إنها أبرمت اتفاقا، الإثنين، مع وزارة الصحة وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن، لعلاج مرضى كورونا في الأخيرة أيضا، وتم الشروع في العلاج بالفعل عبر فريق "أطباء بلا حدود"، دن تفاصيل عن عدد الأسرة.

وسجل اليمن 323 إصابة بكورونا، توفي منهم 80، ويبلغ نصيب عدن من الإصابات 101، والوفيات 5.

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