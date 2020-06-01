اخبار الخليج

فاسكو دا غاما يعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعباً لفحوص الكشف عن فيروس المستجد جاءت إيجابية.

وقال النادي البرازيلي إن 16 لاعباً تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، من أصل 43 خضعوا للاختبار، سيدخلون مرحلة العزل، مقابل تعافي ثلاثة لاعبين آخرين من الفيروس.

وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءاً من اليوم الاثنين، لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء.

ولم تقرر باقي الولايات البرازيلية بعد موعد استئناف أنديتها للتدريبات بشكل تقليدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاسكو دا غاما يعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا