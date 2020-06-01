وزير المالية: لا يوجد نزوح غير عادي للاحتياطيات الأجنبية

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن الاحتياطيات المالية الأجنبية للمملكة لم تشهد أي نزوح غير عادي.

وأوضح – في تصريحات لوكالة “رويترز” – أن المملكة قررت إجراء بعض المعاملات الاستثنائية، وحوّلت جزءاً من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات.

وأضاف أن هذه التحويلات تهدف للاستفادة من فرص أُتيحت للصندوق في الأسواق الخارجية في ظل الظروف الحالية.