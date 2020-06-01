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قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن الاحتياطيات المالية الأجنبية للمملكة لم تشهد أي نزوح غير عادي.
وأوضح – في تصريحات لوكالة “رويترز” – أن المملكة قررت إجراء بعض المعاملات الاستثنائية، وحوّلت جزءاً من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات.
وأضاف أن هذه التحويلات تهدف للاستفادة من فرص أُتيحت للصندوق في الأسواق الخارجية في ظل الظروف الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: لا يوجد نزوح غير عادي للاحتياطيات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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