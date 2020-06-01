شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: منح معارض السيارات نقل ملكية المركبات وتسليم اللوحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

منحت مديرية الأمن العام عدداً من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات، لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات.

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وأوضحت المديرية أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة «أبشر» تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، مؤكدة قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال.

وأشار الإيضاح إلى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقتصر ذلك على من لديه موعد مسبق. كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة، وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين، التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات، مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.