شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من 8 عادات يومية قد تسبب الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من بعض العادات اليومية، والتي قد تكون سببا في انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه العادات السلبية تتمثل فيما يلي:

– عدم لبس الكمامة: حيث أكدت على أهمية ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل.

-مصافحة الوالد: يفضل مصافحة الوالدين من بعيد حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

-السلام باليد: شددت وزارة الصحة على أهمية أن يكون السلام على الأصدقاء وزملاء العمل من بعيد.

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– مسافة التباعد في الصلاة: احرص على ترك مسافة كافية أثناء الصلاة.

-ترك الكمامة على الأرض: لا تترك الكمامة عشوائيا في أي مكان، بل ضعها في المكان المخصص للتنظيف.

-التعامل بالأوراق النقدية: يفضل التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني

-لمس المنتجات الغذائية والخضر: لا تلمس إلا ما تريد شرائه فقط.

– تجاهل التباعد في المتاجر: احرص على ترك مسافة مترين بينك وبين غيرك من المستهلكين.