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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الإثنين، قراراً بترقية 283 من منسوبي الرئاسة بمكة المكرمة ووكالتها في المدينة المنورة.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في بيان لهان أنه قرار الترقية سعياً من رئيس شؤون الحرمين لتمكين ودعم العاملين والاستفادة من الكوادر البشرية وخبراتهم لخدمة الحرمين الشريفين.
ويمكن الاطلاع على أسماء من تم ترقيتهم من منسوبي الرئاسة بمكة المكرمة ووكالاتها في المدينة المنورة من خلال الرابط التالي (اضــغـط هــــنا).
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