شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «التعليم» بشأن التشكيلات الإشرافية في الإدارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، تعديل معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل ١٢٠٠ معلم إلى ١٠٠٠ شاغل وظيفة تعليمية ومشرفة لكل ٨٠٠ شاغلة وظيفة تعليمية.

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جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وتضمن القرار إن نائب وزير التعليم و بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على الاجتماع التاسع لعام 1441هــ، للجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وجاء في التعميم: “أولا: يعدل معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل (۱۲۰۰) معلم ليصبح مشرفا لكل (۱۰۰۰) شاغل وظيفة تعليمية مشرفة لكل (۸۰۰) شاغلة وظيفة تعليمية.

ثانيا: تطبق شروط وضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية على هذه المقاعد مع الضوابط اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.