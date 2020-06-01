شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «التعليم» بشأن التشكيلات الإشرافية في الإدارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، تعديل معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل ١٢٠٠ معلم إلى ١٠٠٠ شاغل وظيفة تعليمية ومشرفة لكل ٨٠٠ شاغلة وظيفة تعليمية.
جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وتضمن القرار إن نائب وزير التعليم و بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على الاجتماع التاسع لعام 1441هــ، للجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وجاء في التعميم: “أولا: يعدل معيار المقاعد الإشرافية لشؤون المعلمين في إدارات التعليم من مشرف لكل (۱۲۰۰) معلم ليصبح مشرفا لكل (۱۰۰۰) شاغل وظيفة تعليمية مشرفة لكل (۸۰۰) شاغلة وظيفة تعليمية.
ثانيا: تطبق شروط وضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية على هذه المقاعد مع الضوابط اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.
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