شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإقبال الكبير.. «الخطوط الحديدية» تُسيّر مزيداً من الرحلات بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن إضافتها للمزيد من رحلات قطارات الركاب اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء. Advertisements وقالت “الخطوط الحديدية” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنها ستضيف الرحلات الجديدة نظراً للإقبال الكبير على رحلات قطارات الركاب، مؤكدة على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. واستأنفت “الخطوط الحديدية” حركة قطارات الركاب برحلة بين الرياض والدمام مروراً بمحطتي بقيق والهفوف اعتباراً من أمس الأحد.

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