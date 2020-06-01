شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح كيفية حدوث كسوف الشمس وتوقيته في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، كيفية حدوث كسوف الشمس وعلاقة ذلك بالأرض والقمر.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري، أي وقت المحاق (استسرار القمر).

وأضاف “عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة (نقطة تقاطع مدار القمر مع مدار الأرض حول الشمس)، والمرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة وقت ولادة الهلال الجديد (هلال غرة الشهر)، وعليه سيصبح يوم الأحد 21 يونيو الموافق 29 شوال اليوم الأخير في شهر شوال.

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وتابع: “بعد الكسوف الحلقي الذي حدث في يوم 26 ديسمبر 2019 وشوهد في شرق السعودية، ـ بإذن الله ـ سيُشاهد كسوف شمسي حلقي آخر في أقصى جنوب السعودية كما سيشاهد في اليمن وعمان، وفي أفريقيا سيشاهد الكسوف الحلقي في خمس دول (الكونغو، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، وإريتريا).

وأوضح الدكتور المسند: “في آسيا سيشاهد الكسوف في 4 دول (باكستان، الهند، الصين، وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادئ، وذلك يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، حيث سيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 99%، وذلك في مسار خط الكسوف الحلقي والذي سيمر فوق أقصى جنوب السعودية، والـ 1% المتبقية من الشمس ستظهر على هيئة حلقة مضيئة ملتهبة مهيبة تُطوّق القمر المحاق الأسود، وهذا هو النوع الثالث للكسوف وهو الحلقي وهو الأشد إبهاراً وتخويفاً”.