شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن قنوات التواصل المعتمدة لخدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن أربع قنوات يتم من خلالها التواصل مع المستفيدين والتفاعل مع استفساراتهم.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يتم التواصل مع المستفيدين من خلال 4 قنوات وهي:

صوتك مسموع، وهي خدمة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة.

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البوابة الإلكترونية : من خلال الرابط التالي (www.ca.gov.sa).

مركز الاتصال 19912: من الأحد إلى الخميس من 8 صباحا إلى 8 مساء.

خدمة المستفيدين: ويتم التواصل على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 إلى 10 مساء.