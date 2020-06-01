بعد تخفيف القيود... 4 مدن سعودية تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة اليوم بحسب وزارة الصحة السعودية 1881 إصابة مؤكدة ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 87142 حالة.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وبحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم.

وأشار الصحيفة إلى أن الأرقام توزعت ما بين: الرياض 668، وجدة 293، والدمام 290، ومكة 164 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

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ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 87142 حالة، منها 22311 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 64306 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 525 حالة وفاة.

وبدأت السعودية أمس الأحد المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود المفروضة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحسب وزارة الصحة السعودية من المفترض أن تستمر هذه المرحلة لمدة20 يوماً.

ووفقا للسلطات السعودية سيكون متاحا في هذه المرحلة عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس/ آذار الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.