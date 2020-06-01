شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا وسلطان عمان يبحثان مواجهة كورونا وتعزيز السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، هاتفيا، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، المسار العالمي لفيروس كوفيد-19، وكذلك آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة الى تطورات الوضع في اليمن. وشملت المحادثة آخر التطورات في كندا وعمان، حيث اتفقا على ضرورة العمل معًا من أجل نهج عالمي منسق لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء.

واتفقا على أهمية التعاون عندما يتعلق الأمر باللقاحات والعلاجات للفيروس، وناقشا التدابير لبناء المرونة الاقتصادية وضمان ولانتعاش المستدام.

وبحث الطرفان التطورات السياسية في منطقة الخليج وأهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك في اليم

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