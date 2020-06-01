شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصدر أحكاما على 3 أسرى فلسطينيين بينهم فتيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، على 3 أسرى فلسطينيين من بلدة "يعبد" بمحافظة "جنين" شمال الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم فتيان، بـ"أحكام جائرة"، مع غرامة مالية، كما مددت توقيف أسير من البلدة للمرة الرابعة. وذكر ذوو الأسرى لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن محكمة سالم، حكمت بالسجن الفعلي على الفتيين "اسلام نضال حمارشة" بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل (الشيقل الإسرائيلي يعادل 0.29 دولار أمريكي)، ويزيد "عبد الرحيم أبو عابد" بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل، فيما حكمت على الشاب "رباح نبيل تركمان" بالسجن لمدة ستة شهور مع غرامة مالية بقيمة ألفي شيقل.

ومددت المحكمة إعتقال الأسير "أحمد جواد أبو بكر" للمرة الرابعة على التوالي والذي ما زال في التحقيق بمعتقل عوفر بعد نقله من قسم التحقيق في معتقل بيتاح تكفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يصدر أحكاما على 3 أسرى فلسطينيين بينهم فتيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.