شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الكويت: استئناف اعمال البنوك فى الافرع المعلن عنها سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد مصارف الكویت، انه سیتم استئناف أعمال البنوك اعتبارا من یوم غد الثلاثاء، حیث ستعاود البنوك فتح أفرعھا المعلن عنھا سابقا قبل فرض الحظر الكلي في البلاد بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر وبتوجیھات من بنك الكویت المركزي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اضاف الاتحاد في بیان صحفي الیوم الاثنین، انه سیتم استقبال عملاء البنوك من الافراد والشركات من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة ظھرا.

واوضح ان البنوك ستستمر في تقدیم كافة خدماتھا المصرفیة لعملائھا اضافة إلى خدماتھا الإلكترونیة بما فیھا التحویلات المالیة محلیا وبین البنوك والتحویلات إلى الخارج وتوفیر النقد من خلال مكائن السحب الآلي.