شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مغربى يقترح إلغاء "عيد الأضحى" هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقترحاً إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على البلاد. وفقا لموقع هسبريس المغربى.
واعتبر حزب الطليعة، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (ذبح الأضاحي) هو مقترح "وجيه"، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات.
وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة عل على اقتناء الأضاحى، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19".
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