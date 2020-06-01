شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين 2020 يجسد دورها فى دعم شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف وزير الإعلام - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم / الاثنين/ - أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 ‏الذي ينطلق غدا الثلاثاء بتنظيم من السعودية، سيشهد الإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية، ويهدف إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية.



وأكد الإرياني أن ‏دور المملكة في دعم وتمويل المشاريع الإغاثية والتنموية في اليمن كان ولا يزال محوريا ورئيسيا، حيث تعمل المنح السعودية على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.



وأشار إلى أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 سيساهم في دعم برامج الدعم المجتمعي التي تؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة، وتدعم أيضاً النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات اليمنية وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتوفير فرص عمل جديدة لليمنيين.



وقال "إن برامج الدعم المجتمعي التي سيدعمها مؤتمر المانحين، تهدف إلى توفير الاستدامة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية واستثمارها وتنميتها في مجالات مختلفة منها (كفالة وتأهيل الأيتام، التمكين الاقتصادي للصيادين، دعم الأسر المنتجة، تقديم المساعدة للمزارعين)".