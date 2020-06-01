ولى عهد دبى يعقد اجتماع المجلس التنفيذى للإمارة بالمطار: سنهزم المستحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي، وقال ولى عهد دبى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي ... تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نهزم المستحيل وأبشركم الأمور طيبة".

حمدان بن محمد وتابع :" لسنوات تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات في العالم للسفر الدولي، ولدينا "طيران الإمارات" صاحبة التجربة الاستثنائية في عالم الطيران ... دبي ستحلق مجدداً وتبعث برسائل أمل وثقة للعالم أجمع بأن القادم أفضل إن شاءالله". Advertisements واستمر :" التجربة السابقة منحتنا دفعة قوية للأمام لنعمل وننجز بطريقة مختلفة ... سنخرج أقوى بإصرارنا وعزيمتنا...وسنقدم نموذجاً للعالم على مرونتنا وعزيمة شعبنا وقدرتنا على تخطي الأزمات وتحويل التحديات لفرص".

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