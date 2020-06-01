الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 9513 مصابًا و661 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 9513 حالة إصابة، و661 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 119 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 5894 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري يوم الخميس الماضي تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري
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