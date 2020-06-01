رئيس مجلس النواب اللبنانى يلتقى بالسفير البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، في بيروت اليوم السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينج. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. فى سياق أخر، عقد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اجتماعا مع الفرق الطبية بالوزارة للتحضير لمرحلة إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع قرب عودة حركة الملاحة الجوية، وكذلك رفع حالة الاستنفار تزامنا مع قرارات الحكومة بتخفيف القيود التي تضمنتها حالة التعبئة العامة للحد من انتشار وباء كورونا. Advertisements وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت في شهر مارس الماضي قرارا بإغلاق مطار بيروت وإيقاف حركة الطيران بصورة كاملة لمنع تفشي وباء كورونا، عدا الرحلات المخصصة لشحن البضائع والإجلاء الاستثنائي لتمكين اللبنانيين العالقين في الخارج من العودة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمنت إغلاقا عاما للبلاد بهدف منع حدوث عدوى مجتمعية.

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