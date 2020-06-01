مصر... وزيرة الصحة تعلق على سحب أدوية المناعة من الصيدليات

واجتمعت الوزيرة، اليوم الاثنين، بعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن "الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها.

ووفقا للبيان ناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى. Advertisements

وأكد المتحدث باسم الوزارة على أنه "يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى".

ولفت إلى أنه "يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي)".

وأشار البيان إلى أن الوزيرة أشادت خلال الاجتماع بآلية صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي، من خلال 5400 وحدة صحة و1000 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على تغطية كافة المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية بالخدمات الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى التوسع في عدد المستشفيات إلى 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.