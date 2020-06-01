6 ضوابط لاستقلال سيارات الأجرة في السعودية

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وبحسب الوزارة "يفضل حال استقلال سيارات الأجرة، أخذ معقم كحولي، وكمامة قماشية إضافية، مع الحرص على الركوب في المقاعد الخلفية، وتجنب لمس الأسطح، والاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقًا، والدفع الإلكتروني"، بحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

وأعلنت في الوقت ذاته تعاف 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات.