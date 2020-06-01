مصر تكشف مواصفات تصنيع الكمامة من القماش

وقالت الهيئة، وفق المتطلبات التي وضعتها على موقعها الالكتروني، إن تلك الكمامات ستخضع لـ 6 اختبارات معيارية للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على الحماية.

© Sputnik . Omnia Elkholy

وأكدت الهيئة الحكومية أنه "في ظل توصيات منظمة الصحة العالمية، لا مانع من ارتداء الكمامة القماش لكن بشروط"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت أنه "نظرا لأهمية التوصيف، وضرورة توحيد المفاهيم لدى المصنعين، كان لازما على الهيئة الإعلان عن متطلبات إنتاج الكمامة القماش أسوة بجميع دول العالم، حفاظا على حياة المواطن المصري، واستكمالا للركب العالمي، في إجراءاته الاحترازية، لتحقيق أفضل الاشتراطات التي تحقق أعلى حماية للمواطنين".

وشددت الهيئة على أن هذه الأصناف من الكمامات غير معدة للاستخدام في المستشفيات والفرق الطبية ومرضى فيروس كورونا، والحالات المخالطة لهم.

Advertisements

وأكدت على أن يراعى عدم استخدامها لفترات طويلة في الأماكن المزدحمة.

ولفت الهيئة إلى أن "التصميم يجب أن يغطي الأنف والفم والذقن، على أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، وأن تراعي أحكام ومقاس الوجة، وإمكانية تعديلها عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي لمناطق الحماية".

وكشفت الهيئة عن خضوع الكمامة لـ6 اختيارات بمقر الهيئة، لضمان كفاءتها، لتحديد كفاءة الكمامة القماش بحد أدني 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمھا 3 ميكرون، وآخر يتعلق بمدى مقاومة الكمامة العازلة، لتغلل الماء طبقا للأيزو 811 وأيضا مقاومة السطح للبلل طبقا لايزو 4920، واختبارات تتعلق بنفاذية الهواء لتحديد قدرة المنتج على السماح بالتنفس بسهولة، حتى لا تتسبب في حدوث اختناقات، وآخر لتأكد من عدم وجود ألياف قد تتسبب فيها الخامات الطبيعية على مجري التنفس، أيضا اختبارات المواد الضارة للتأكد من عدم احتواء الصبغات على أي مواد مسرطنة أو معادن ثقيلة تؤدي للإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات والذي يهدف إلى قياس تغيير أبعاد الكمامة، وثباتها عن 25 غسلة بحد أدنى.

ولفتت الهيئة إلى أنه من بين الاشتراطات كذلك أن يحتوى المنتج على بطاقة بيانات توضح، طريقة الاستخدام والارتداء السليمة، وأيضا طريقة الغسل الآلي أو اليدوي، وعدد مرات الغسيل، والاسم والعلامة التجارية، لتحديد ھوية الصانع.