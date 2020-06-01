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المغرب يطلق تطبيقا رقميا لتتبع إصابات كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن استعمال التطبيق سيكون طوعيا، وحمل اسم "وقايتنا"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التطبيق يتيح "إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون21 يوما بعد هذه المخالطة".

كما ذكرت أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوتوث "طوعي محض"، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة "لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية" من الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن تطبيق "وقايتنا" معتمد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي هيئة رسمية.

وأصاب فيروس المستجد في المغرب حتى الاثنين 7819 شخصا تُوفي 205 منهم، بينما تماثل 4754 للشفاء.

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