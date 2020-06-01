اجتماع وزاري في العراق لبحث إجراءات حظر التجوال وحصر الوباء

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي إن "وزارة الصحة تبذل كل طاقتها في أطار مواجهة فيروس كورونا وأن الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد، والمشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين واستجابتهم لإجراءات الوقاية الشخصية والألتزام بتعليمات وزارة الصحة مشيداً بجهود وزارة الداخلية وقواتها كافة في دعم الإجراءات الوقائية وتطبيقها".

من جانبه أكد وزير الداخلية السيد الغانمي خلال الاجتماع إن تشكيلات وزارة الداخلية مستنفرة لإنجاح حضر التجوال الوقائي وتحقيق الفائدة المرجوة منه لسلامة المواطنين وتطويق الوباء، بالإضافة إلى أن أقسام ودوائر الوزارة التخصصية مستمرة بتفعيل عمل فرقها الميدانية لزيادة حملات التوعية والتثقيف لدى المواطنين وبما يسهم في إسناد الجهد الحكومي الرامي لمكافحة الوباء والسيطرة عليه، مثنياً على جهود وزارة الصحة بكوادرها كافة باعتبارهم خط الصد الاول للوباء مشيداً بتضحيات الأطباء والممرضين والعاملين في مكافحة الفايروس .

وسجل العراق، اليوم الاثنين، أعلى معدل يومي للإصابات بوباء "كوفيد-19" بإحصاء 429 حالة والإجمالي يبلغ 6868 وتسجيل 10 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 215 حالة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.