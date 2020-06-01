وأضاف معروف، في تصريحات صحفية، إن وزارته طلبت من الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مبررا موقفه بأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب، على حد تعبيره.
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وكانت الشركة قد طلبت تأجيل سداد ديونها لستة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه خسائرها نحو 28 مليون دولار شهريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... الحكومة لن تمنح أي دعم مالي لشركة الطيران الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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