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تونس... الحكومة لن تمنح أي دعم مالي لشركة الطيران الوطنية

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وأضاف معروف، في تصريحات صحفية، إن وزارته طلبت من الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مبررا موقفه بأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب، على حد تعبيره.

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وتابع، بحسب وسائل إعلام محلية، "الخطوط التونسية قادرة بإمكاناتها الذاتية على استعادة النشاط عبر خطة تجارية جديدة تعتمد على الخطوط الأكثر ربحية، وربما إلغاء خطوط غير مربحة إلى جانب الاعتماد على أسطولها الحالي وإلغاء أو تأجيل صفقة شراء 5 طائرات جديدة كانت مبرمجة، واستعادة الأموال التي تم دفعها كمبالغ مقدمة في إطار هذه الصفقة لتحسين الأرصدة المالية للشركة".

وكانت الشركة قد طلبت تأجيل سداد ديونها لستة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه خسائرها نحو 28 مليون دولار شهريا.

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