"حماس": عدم محاسبة إسرائيل دفعها لارتكاب مزيد من الجرائم

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، أن عدم محاسبة إسرائيل دفعها لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في الذكرى الثانية لاستشهاد المسعفة الفلسطينية رزان النجار، التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملها في إسعاف مصابي مسيرات احتجاجية، كانت تخرج قرب حدود قطاع غزة في العام 2018.

وقال قاسم: "جريمة استشهاد المسعفة النجار فضحت عجز المجتمع الدولي عن معاقبة القاتل"، في إشارة لإسرائيل.

وأضاف: "عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه جعله يتمادى في ارتكاب المزيد منها".

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وأشار المتحدث باسم "حماس"، إلى أن قتل الشرطة الإسرائيلية للشاب الفلسطيني إياد الحلاق (32 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس، يأتي في سياق "تواصل جرائم الاحتلال".

وصباح السبت، أطلقت عناصر من الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاده اتضح للشرطة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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