العراق: لم نقرر بعد فتح معابرنا مع إيران

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق (رسمية)، الإثنين، إنها لم تقرر بعد فتح معابرها مع إيران، والمغلقة على خلفية جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان للهيئة، ردا على ما تناقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، شبه الرسمية، بخصوص تخطيط طهران لاستئناف الزيارات الدينية للعتبات المقدسة في العراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في البيان، إن "وكالة فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق، وبدورنا نؤكد أن معابرنا الحدودية مع إيران والكويت هي مغلقة بالكامل أمام الحركة التجارية وحركة المسافرين".

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وأضاف: "سيستمر هذا الغلق حتى إشعار آخر، وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار إليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية، ليتسنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشأن المنافذ الحدودية".

وتابع المسؤول العراقي: "الموضوع يخضع ويخص تقدير وبيانات وزارة الصحة، وكمنافذ حدودية حريصون على حياة المواطن".



وأعلن العراق نهاية فبراير/شباط الماضي، عن إجراءات تم بموجبها إلغاء جميع التجمعات وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وإغلاق الحدود البرية والبحرية مع الدول ومنع الزيارات الدينية للعتبات المقدسة في مسعى لاحتواء الفيروس.

وحتى مساء الإثنين، أعلنت السلطات العراقية إصابة 6 آلاف و868 بكورونا، بينهم 215 وفاة، فيما تماثل 3 آلاف و378 للشفاء.

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