إصابة 5 سوريين إثر تفجير في "عفرين"

عفرين/ الخليج 365 أصيب 5 مدنيين سوريين، الإثنين، إثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة "عفرين" بريف محافظة حلب. وأفاد مراسل الخليج 365، أن التفجير وقع في ناحية جنديرس وخلف أضرارا مادية أيضا. وأضاف أن الأجهزة الأمنية في المنطقة ترجح أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء التفجير. ويحتل التنظيم الإرهابي، منطقتي تل رفعت ومنبج بريف محافظة حلب، وينفذ أعمال إرهابية باستمرار في مدن الباب واعزاز وجرابلس وعفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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