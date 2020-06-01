منظمة فلسطينية: إسرائيل ارتكبت 36 انتهاكا بحق صيادي غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وثقت منظمة زراعية فلسطينية، ارتكاب قوات البحرية الإسرائيلية 36 انتهاكا بحق الصيادين في قطاع غزة، خلال مايو/ أيار الماضي.



وقال اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة (غير حكومي)، في تقرير أصدره الإثنين، إن "الاحتلال ارتكب 36 انتهاكا بحق الصيادين في القطاع خلال مايو الماضي".



وأوضح أن الانتهاكات تمثلت بعمليات إطلاق النار وقذائف صاروخية وضخ مياه عادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف تدميرها وإغراقها.



وأشار الاتحاد، أنه نتج عن هذه الانتهاكات إصابة 6 صيادين بجروح طفيفة ومتوسطة، واعتقال اثنين منهم تم الإفراج عن أحدهما بعد 14 يوما، فيما لا يزال الآخر معتقلا.



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كما صادرت القوات الإسرائيلية قارب صيد، ودمرت محركات 3 قوارب أخرى، وأتلفت كمية كبيرة من شباك الصيد، وفق التقرير ذاته.



ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، إلى الدفاع عن حقوق الصيادين الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحقهم.



ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم.



وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في القطاع؛ بسبب تراجع حجم الصيد اليومي، جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح فيها بالصيد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.