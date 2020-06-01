كورونا.. 10 وفيات بالعراق وواحدة في الصومال

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في العراق والصومال والأردن، وفق إحصائيات رسمية.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و429 إصابة، إضافة إلى تعافي 119 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.868، منها 215 وفاة، و3.275 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت الصحة الصومالية، في بيان، برصد حالة وفاة، و47 إصابة، و13 حالة شفاء.

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وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2.023، منها 79 وفاة، و361 متعاف.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات، إضافة إلى تعافي 13 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 746، منها 9 وفيات، و534 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و310 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 374 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و870 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.