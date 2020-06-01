المحامي خالد الغامدي يؤكد لـ”صحيفة الخليج الالكترونية على المدراء والرؤساء بالالتزام بقرار الدوام المرن

أكد المحامي خالد الغامدي , بأن القرار الذي صدر مؤخراً من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو قرار إداري تنظيمي يتضمن آلية العودة إلى مقرات العمل بطريقة التدرج ويكون ذلك على ثلاثة مراحل أولها تبدأ من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٠٨هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١٠/١٢هـ بنسبة لاتقل عن ٥٠٪؜ من موظفي الجهة الإدارية على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى وأما المرحلة الثانية تبدأ من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/١٥ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١٠/١٩هـ على أن لا يقل عدد موظفين الجهة عن ٧٥٪؜ مع استمرار الموظفين بالعمل عن بعد في المرحلتين وأما المرحلة الثالثة تكون بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ وهي المرحلة التي يكتمل فيها عدد موظفين الجهة الإدارية مع تفعيل صلاحية الدوام المرن، ولا يجوز للمدراء ورؤساء الأقسام ومن في حكمهم عدم الامتثال لهذا القرار بالزيادة عن النسب المحددة بأرقام ملحوظة لاتحقق الغرض الذي من أجله نشاء هذا القرار .

وأوضح الغامدي بأنه فيما الجهات الصحية فالقرار الصادر تضمن عدم سريان الترتيبات الآنف ذكرها على الجهات الصحية كونها هي الخط الأول لمواجهة جائحة كورونا.