شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث تصادم بين سيارة وقطار لنقل البضائع بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيب شخص في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل صغيرة وقطار نقل بضائع، عصر اليوم الإثنين، قرب محافظة الخرج.

وأوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيان نشرته على موقع “تويتر”، أنه في حوالي الرابعة ونصف مساء اليوم الإثنين، قامت سيارة نقل صغيرة بمحاولة تخطي الخط الحديدي، بطريقة غير نظامية، أثناء مرور قطار لنقل البضائع قرب محافظة الخرج، مضيفة أنه نتج عن هذا التخطي اصطدام السيارة بالقطار وإصابة أحد راكبي السيارة.

وأهابت الخطوط الحديدية، بالجميع احترام الخط الحديدي، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات؛ معربة عن أمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.