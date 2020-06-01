للوقاية من كورونا.. 6 إجراءات ضروية عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات (إنفونجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين عند استخدام سيارات الأجرة بالركوب بالمقاعد الخلفية، والدفع إلكترونيًا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: إنه ينصح عن استخدام سيارات الأجرة والحافلات بما يلي: – أخذ معقم يدين كحولي – أخذ كمامة قماشية إضافية – الركوب في المقاعد الخلفية Advertisements – تجنب لمس الأسطح – الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقا – الدفع إلكترونيا

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