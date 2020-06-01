شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في نيويورك لـ«المواطنين»: تجنبوا مناطق التظاهرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية والولايات المجاورة لها كذلك المواطنين بالابتعاد عن مناطق التظاهرات واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

كما دعت القنصلية، في بيان لها اليوم الاثنين، الجميع باتخاذ الحيطة والحذر في المناطق غير الآمنة حرصا على أمنهم وسلامتهم.

Advertisements

وطلبت القنصلية المواطنين السعوديين بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام الخاصة بالتواصل.

وكانت قد اندلعت مساء أمس مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، أمس الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن تنديدا بمقتل جورج فلويد وهو أمريكي من أصول إفريقية على يد أحد رجال الشرطة.