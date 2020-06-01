شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.22 مليار ريال دعماً لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف ما يقارب 1.22 مليار ريال تعويض دعم للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا. وأوضحت التامينات في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن عدد العاملين المستفيدين من التعويض بلغ أكثر من 450 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر من 90 ألف منشأة.



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