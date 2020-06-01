شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذر من استخدام معقم لليدين «Cosmo» وتمنع تداوله بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّرت هيئة الغذاء والدواء من استعمال معقم اليدين (Hand Sanitizer Spary (Cosm، لاحتوائه على ‏نسبة أقل من الحد المسموح به من مادتي (الإيثانول ‏والإيزوبروبانول) المعقمتين.‏

‏ واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله، كما نصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ووجّهت من قام بشرائه بالفعل إعادته لمنفذ البيع ‏واسترداد قيمته.‏