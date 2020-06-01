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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذر من استخدام معقم لليدين «Cosmo» وتمنع تداوله بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّرت هيئة الغذاء والدواء من استعمال معقم اليدين (Hand Sanitizer Spary (Cosm، لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح به من مادتي (الإيثانول والإيزوبروبانول) المعقمتين.
واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله، كما نصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ووجّهت من قام بشرائه بالفعل إعادته لمنفذ البيع واسترداد قيمته.
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