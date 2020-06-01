شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن تُسجل 1450 حالة تعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، عن تسجيل 4 مدن 1450 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تصدرت الرياض بـ885 حالة. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ195 حالة تعافي، فيما جاءت جدة بالمرتبة الثالثة بـ188 حالة تعافي، تليها المدينة المنورة بـ182 متعافي. Advertisements وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 1864 حالة في جميع مناطق المملكة.

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