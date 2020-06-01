شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تطرح كابل شحن مصنوع من الذهب «عيار 24» لهاتف «آيفون 11 Pro» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق كابل شحن Lightning من الذهب عيار 24 لأصحاب الهاتف الذكي آي فون 11 Pro المصنوع من الذهب.

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وأوضحت الشركة الصينية أن كابل USB-C إلى Lightning يأتي بقابس مغطى بطبقة من الذهب عيار 24، ولكن المادة الموصلة للتيار في هذا الإصدار الخاص PowerLine+ III Special Editionليست مصنوعة من الذهب، بل من النحاس كالمعتاد، وبالتالي ليس هناك اختلافات ملحوظة يمكن قياسها عند نقل التيار الكهربائي والبيانات مقارنة بكابل الشحن العادي.

ويأتي كابل الشحن المُضفر بتصميم أنيق باللون الأسود والذهبي، علاوة على أنه قابل للثني لأكثر من 35 ألف مرة بدون مشكلة.

ويبلغ طول الكابل 1.8 متر ويتم توريده في صندوق فاخر ومحفوظاً في حقيبة مناسبة، إلى جانب تكلفة الذهب المستخدم في تصنيع الكابل فإن تكلفته تبلغ 100 دولار أمريكي؛ لأنه مصنوع يدوياً بشكل جزئي.