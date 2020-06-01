شمل نشاط الإرهابيين... لافروف وغوتيريش يبحثان الوضع في ليبيا وسوريا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها، في هذا الشأن:

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"جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك وجهود روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار في الوضع وضمان وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب كجزء من تنفيذ البروتوكول الإضافي الموقع في 5 آذار/ مارس من هذا العام. كما تمت الإشارة إلى خطر نشاط الإرهابيين في سوريا على خلفية انتشار وباء كورونا ، وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد على أساس استعادة سيادتها وسلامتها الإقليمية".

وأضاف البيان: "تم خلال المحادثة توجيه الاهتمام الرئيسي لمشاكل التسوية السورية والليبية، مع التركيز على جوانب معينة من أنشطة الأمم المتحدة في هذه المناطق".

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وتابع: "أشار الجانب الروسي إلى أولوية تسريع حل مسألة قيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في سياق التدهور المستمر للوضع في هذا البلد".

وختم البيان: "أكد لافروف الدعم الروسي لعمل الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، الذي يهدف لتنسيق جهود الدول الأعضاء في تجاوز وباء كوفيد-19 وعواقبه الاجتماعية الاقتصادية".

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد "جائحة"، تجاوز عدد من أصابتهم، حتى الآن، ستة ملايين شخص حول العالم توفى من بينهم أكثر من 370 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 2.7 مليون مصاب.