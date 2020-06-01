الصحة المصرية تكشف تفاصيل خطاب السفارة الأمريكية في القاهرة لها

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك" فالوزارة تسلمت "خطاب شكر من السفارة الأمريكية في القاهرة لمستشفيي عزل أبو خليفة والنجيلة".

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة شكرت مستشفيي العزل "لما شاهده عدد من مواطنيها المتواجدين بمصر والذين أصيبوا بفيروس كورنا من خدمة طبية ورعاية فائقة حتى شفائهم".

وأعربت السفارة، بحسب وزارة الصحة "عن تقديرها لجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد في خدمة المرضى حتى تعافيهم، وعودتهم إلى عائلاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية بأمان".

من جانبها توجهت وزارة الصحة "بخالص الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات علي جهودهم المبذولة".