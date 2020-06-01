الصحة السعودية تنبه إلى أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت الوزارة في بيان لها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية، ضرورة التزام كل شخص عند خروجه من المنزل، بلبس الكمامة سواء كانت "طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم"، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وطالبت الوزارة المواطنين بالحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونبهت الوزارة إلى أن من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم عليه استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.

وكانت الصحة السعودية أعلنت، اليوم، الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، وتسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.