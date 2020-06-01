وزير الدفاع الإسرائيلي والسفير الأمريكي يبحثان خطة ضم أراض جديدة في الضفة

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع بيني غانتس استقبل ظهر اليوم سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية".
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ووصف نتنياهو خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها تنطوي على "فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي"، لكنه ألمح إلى أنه "لن تقوم دولة فلسطينية" وشدد على أنها "لن تكون مستقلة".
وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، الخميس الماضي، "داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان أحادي الاتجاه. وطوال الوقت، كافة الخطط السياسية التي تم اقتراحها علينا في الماضي، شملت تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، والعودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس، وإعادة اللاجئين. لكن هنا تم قلب الأمور".
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