استعدادا لإعادة فتح المساجد... الأوقاف المصرية تنشر أول مخطط لترتيب صفوف المصلين... صور

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، الإثنين، إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى اليوم بمحافظ جنوب سيناء خالد فودة، وناقشا ضوابط إعادة فتح المساجد.

وأشارت الوزارة، بحسب موقعها على الإنترنت، إلى أن الاجتماع ناقش "إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء؛ استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وَفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء".

ونشرت الوزارة رسما توضيحيا لأول مخطط لترتيب صفوف المصلين استعدادا لفتح المساجد.

وبحسب البيان اطلع المحافظ "على ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات، والاقتصار على أداء الشعائر وَفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء".

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ولفت البيان إلى أنه من بين الإجراءات التي طرحت في الاجتماع "تجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء".

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وجاء في البيان أنه تم "إطلاع المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا؛ والتي تشمل: قناع الوجه الواقي، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وحاجز المكتب الواقي، الذي تعلن عنه الوزارة للمرة الأولى، وتقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام".

وأقيمت صلاة الجمعة الماضية بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، لأول مرة منذ قرار إغلاق المساجد بمصر ضمن اجراءات اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن "الوزارة قررت إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصري".