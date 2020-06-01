"الخارجية الفلسطينية": 110 حالات وفاة و1779 إصابة بكورونا فى الجاليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا، منها وفاة جديدة في الامارات، وإصابة 1779، بينها واحدة في الكويت، و3 إصابات في الولايات المتحدة، و 27 في قطر.
كما تم تسجيل 943 حالة تعافٍ، منها 4 في قطر، وواحدة في الولايات المتحدة، وأخرى في تشيلي.
وبينت الخارجية في تقريرها الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن فريق العمل المصغر الذي يتابع اوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة في ظل تفشي وباء كورونا، وطاقم العمل المختص بتمديد وتجديد جوازات سفر المواطنين في الخارج، انجز تجديد 3494 جواز سفر وتمديد 218، في الفترة 22-3-2020 وحتى إعلان نهاية حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في ظل جائحة كورونا واغلاق المؤسسات الرسمية داخل فلسطين واغلاق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.
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