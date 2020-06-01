شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 200 منظمة إنسانية تدعو لمساعدة 13 مليون يمنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة، أنه لا يزال اليمن أكبر أزمة إنسانية فى العالم، لافتة إلى أنه ترك الأثر التراكمى للصراع والتدهور الاقتصادى والانهيار المؤسسى 24 مليون شخص "حوالى 80 فى المائة من السكان" بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأضافت المنظمة إن "حجم الاحتياجات مذهل، وأن فيروس كورونا المؤكد فى اليمن منذ أبريل وينتشر بسرعة يهدد بتفاقم الاحتياجات، لكن اليمن هو أيضًا أكبر استجابة إنسانية في العالم، حيث تعمل أكثر من 200 منظمة إنسانية معًا لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كل شهر".
جاء ذلك على خلفية مؤتمر المانحين الذى يعقد إفتراضيا غدا ويشارك فيه وزير خارجية، المملكة العربية السعودية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، السيد مارك لوكوك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 200 منظمة إنسانية تدعو لمساعدة 13 مليون يمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.