شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 200 منظمة إنسانية تدعو لمساعدة 13 مليون يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة، أنه لا يزال اليمن أكبر أزمة إنسانية فى العالم، لافتة إلى أنه ترك الأثر التراكمى للصراع والتدهور الاقتصادى والانهيار المؤسسى 24 مليون شخص "حوالى 80 فى المائة من السكان" بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وأضافت المنظمة إن "حجم الاحتياجات مذهل، وأن فيروس كورونا المؤكد فى اليمن منذ أبريل وينتشر بسرعة يهدد بتفاقم الاحتياجات، لكن اليمن هو أيضًا أكبر استجابة إنسانية في العالم، حيث تعمل أكثر من 200 منظمة إنسانية معًا لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كل شهر".

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جاء ذلك على خلفية مؤتمر المانحين الذى يعقد إفتراضيا غدا ويشارك فيه وزير خارجية، المملكة العربية السعودية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، السيد مارك لوكوك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.