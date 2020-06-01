وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

كشف مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل بالمجلس بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية : الوظائف : 1-“مدير طبي ” ، ويُشترط : -درجة البكالوريوس في الطب أو التمريض . -اخصائي المهنيين الصحيين . -شهادةفي علم الأوبئة او الممارسات السريرية . -إجادة الإنجليزية بطلاقة . Advertisements 2-قائدفريق مقدمي الرعاية الطبية ، ويُشترط : -درجة البكالوريوس . – خبرة 6 سنوات في الرصد والتفتيش . -خبرة سابقة في التأمين الصحي أو القطاع الصحي . – إجادة الإنجليزية بطلاقة . وحول موعد التقديم ، أبان المجلس انه متاح من اليوم الإثنين وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ويمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

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