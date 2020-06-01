إيداع معاشات المتقاعدين ومستفيدي ساند

التأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الإثنين) صرف المعاشات التقاعدية لمستفيدي برنامج التأمين ضد التعطل “ساند” لشهر يونيو الجاري، وصرف تعويض دعم المواطنين العاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات “كورونا”. وقالت المؤسسة إنه تم صرف معاشات شهر يونيو الحالي للمتقاعدين ومستفيدي برنامج التأمين ضد التعطل “ساند”. وأضافت أن إجمالي التعويضات التي تم صرفها لدعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، بلغ نحو 1.22 مليار ريال، فيما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من التعويض أكثر من 450 ألف مواطن، يعملون في 90 ألف منشأة خاصة.

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