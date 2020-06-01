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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعلن تراجع علاج الأمراض غير المعدية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت منظمة الصحة العالمیة ،الیوم الاثنین، عن قلقھا البالغ ازاء تراجع خدمات الوقایة والعلاج من الأمراض غیر المعدیة بشدة منذ بدء جائحة (كورونا المستجد - كوفید 19).
وقالت المنظمة في بیان لها "ان مسحا للبیانات بین الدول الأعضاء اظھر ان 53 بالمئة منھا قد عطلت خدمات علاج ارتفاع ضغط الدم فیما أوقت نسبة 42 بالمئة من الدول علاج السرطان و31 بالمئة أوقفت التعامل مع طوارئ امراض القلب والأوعیة الدمویة".
واضافت "ان من بین الأسباب الأكثر شیوعا لإیقاف الخدمات أو خفضھا كانت انخفاض وسائل النقل العام المتاحة بسبب عملیات الاغلاق العام ونقص الموظفین نظرا لاعادة تعیین العاملین الصحیین لدعم خدمات مكافحة الجائحة او نقص الأدویة والتشخیص وغیرھا من التقنیات الضروریة".
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