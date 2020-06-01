برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يحتفي بتخريج دفعة جديدة من رخصة التطوع الصحي

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نجح برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في تخريج دفعة جديدة من رخصة التطوع الصحي المجتمعي والتخصصي، لدعم المنظومة الطبية في دولة الإمارات ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار مبادرة «حمايتهم مسؤوليتنا» الهادفة إلى حماية الكوادر الطبية والتطوعية من أطباء وممرضين ومسعفين ومتطوعين من خطر فيروس كورونا من خلال بناء قدراتهم في مجال التطوع الصحي وإكسابهم مهارات في مجال مكافحة الأمراض الوبائية إضافة إلى تقديم مستلزمات الحماية والوقاية من مرض فيروس كورونا مصنعة ومجهزة بأيادي المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وتهدف رخصة التطوع الصحي المجتمعي والتخصصي إلى تدريب المتطوعين في مجال التطوع الصحي المجتمعي الموجه للشباب لتأهيلهم لدعم الطواقم الطبية لمكافحة مرض كورونا المستجد والتطوع الصحي التخصصي الموجه للكوادر الطبية من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة لزيادة جاهزيتها للتعامل مع مرض فيروس كورونا وفق منهج معتمد دولياً في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ ومكافحة الأمراض الوبائية والجاهزية المجتمعية بهدف رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية في بادرة لرد الجميل للوطن والعطاء للمجتمع.

وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن رخصة التطوع الصحي المجتمعي والتخصصي هي إحدى مبادرات برنامج الشيخة فاطمة للتطوع والذي يركز على استقطاب الشباب وتأهليهم وتمكينهم من رد الجميل للوطن من خلال صناعة القادة من الكفاءات الشبابية القادرة على خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاما مع نهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أولى العمل الإنساني جل اهتمامه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأشارت إلى أن رخصة التطوع الصحي تتضمن مساقات تدريبية معتمدة دولياً من المؤسسة الأمريكية لدعم الحياة خلال الكوارث، والمجموعة البريطانية لدعم الحياة والمجلس الأوروبي للإنعاش، ويأتي استكمالاً لمبادرة برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع لتطوير مهارات الكوادر الطبية والتي تم تنفيذها في السنوات الماضية لصناعة القادة في العمل التطوعي الصحي التخصصي والعمل الإنساني أبرزها برنامج إعداد مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبرنامج تمكين مع كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج بناء القدرات في مجال الإنعاش مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبرنامج إنعاش مع كلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس أطباء الإمارات، إن رخصة التطوع الصحي تمنح للكوادر المجتمعية والتخصصية من الذين اجتازوا الدورات التدريبية الميدانية والافتراضية بإشراف أكاديمية الإمارات للتطوع والتي تتضمن أساسيات التطوع الصحي واجبات وحقوق المتطوع الصحي وتقييم وفرز حالات المرضى، وأخذ العلامات الحيوية، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وإجراءات الوقاية من العدوى، وآلية النظافة الشخصية وسبل التعقيم واستخدام معدات الوقاية والحماية وفق التدرج السليم لمنع انتقال العدوى وتعلم طرق الاستجابة الطبية للطوارئ وآلية التعامل مع الأمراض الوبائية وبالأخص مرض فيروس كورونا، إضافة إلى كيفية إجراء المسح وطرق الحفظ والنقل والفحص المخبري.

وأكد أن «مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا» تتضمن سلسلة من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأطباء والكوادر الطبية من الإصابة بفيروس كورونا وبناء القدرات في التعامل مع الأمراض الوبائية.